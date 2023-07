Heuberger warnt vor Serbien: "Geballte Angriffspower"

So oder so streben Heuberger und Co. in Berlin nach dem Titel. "Wenn ich zu so einem Turnier gehe, will ich natürlich alles Mögliche rausholen, den optimalen Erfolg", sagte er, die Mannschaft werde gerade für die Arbeit der vergangenen Wochen und Monate "belohnt. Ich habe selten so einen Teamspirit erlebt." Das Team sei eine "verschworene Gemeinschaft geworden".