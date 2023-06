Deutsche Wasserballer scheitern im Weltcup-Viertelfinale

Die deutschen Wasserballer haben beim Weltcupfinale in Los Angeles das Halbfinale verpasst. Gegen Weltmeister Spanien unterlag das Team von Bundestrainer Milos Sekulic im Viertelfinale am Freitagabend deutlich mit 9:18. Auf die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) wartet nun der Verlierer des Viertelfinal-Duells zwischen Rekord-Olympiasieger Ungarn und Griechenland.

Unter Bundestrainer Sekulic war es die erste Niederlage für die neuformierten DSV-Männer. In diesem Jahr hatten die Wasserballer zuvor elf Siege in elf Partien gefeiert und am vergangenen Wochenende das Ticket für die EM 2024 gelöst. Die Europameisterschaften der Frauen und Männer werden vom 3. bis 16. Januar mit jeweils 16 Teams in Netanya/Israel ausgetragen.