NBA: Nächstes großes Trade-Beben? Superstar fällt Vorentscheidung

In der besten Basketball-Liga der Welt deutet sich das nächste Trade-Beben an. Im Mittelpunkt dabei: Sixers-Superstar James Harden.

Laut ESPN hat Superstar James Harden bei den Philadelphia 76ers seine Option für die kommende Saison gezogen. „The Beard“ stehen damit voll garantierte 35,6 Millionen US-Dollar zu. Aber: Harden will wohl nicht in Philly bleiben und sucht stattdessen, gemeinsam mit der Franchise, einen Tradepartner.

Demnach soll Harden „extrem verärgert“ darüber gewesen sein, wie die Verantwortlichen mit seiner Situation umgegangen sind. So soll er das Gefühl gehabt haben, das die Sixers ihn dazu „zwingen“ wollten, den freien Markt zu testen, bevor sie ihm ein weiteres Angebot unterbreiten.

Harden will die 76ers verlassen

Erst im vergangenen Jahr unterzeichnete der 33-Jährige einen Zweijahresvertrag, kann also aktuell keine vorzeitige Verlängerung unterschreiben. Damit brauchen Harden und die Sixers ein Team, das den Guard für eine Saison aufnimmt, 2024 wird er dann zum Free Agent.

Laut ESPN gelten die Los Angeles Clippers und die New York Knicks als mögliche Abnehmer, The Athletic bringt zudem die Miami Heat ins Spiel.

Immer wieder Verletzungssorgen

2022 wurde Harden von den Brooklyn Nets nach Philadelphia getradet, insgesamt stand er aber nur in 58 Partien für das Team auf dem Parkett – vor allem, weil er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

In den zurückliegenden Playoffs scheiterte Philly in der zweiten Runde an den Boston Celtics.