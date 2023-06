"Das ist Anti-Darts": Deutscher Darts-Youngster sorgt für Entsetzen!

Beim European Darts Matchplay in Trier sorgt die Partie eines deutschen Youngsters für Staunen. In den Sozialen Netzwerken ist vom „schlechtesten Spiel jemals“ die Rede.

In der ersten Runde des European Darts Matchplay (LIVE im TV Auf SPORT1) hat der deutsche Youngster Liam Maendl-Lawrance gegen den Finnen Marko Kantele mit 2:6 verloren. Das Ergebnis der Partie in der Arena Trier geriet aber in den Hintergrund, entpuppte sich das Match doch als irre Partie. Irre schlicht und ergreifend deshalb, weil das Spiel unglaublich langsam vonstatten ging.