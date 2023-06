Pro League: DHB-Frauen mit Kantersieg gegen Schlusslicht USA

Am Montag kommt es zum Re-Match © IMAGO/Pro Shots/SID/IMAGO

Die deutschen Hockey-Frauen sind furios in ihre letzte Station der Pro-League-Saison gestartet.

Die deutschen Hockey-Frauen sind furios in ihre letzte Station der Pro-League-Saison gestartet. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg setzte sich am Freitag im belgischen Antwerpen gegen Tabellenschlusslicht USA mühelos mit 6:0 (4:0) durch. Im abschließenden Ligaspiel trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Montag (18.10 Uhr/DAZN) erneut auf die US-Amerikanerinnen.