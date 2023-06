La Liga: FC Barcelona trennt sich von Ex-Weltmeister

Dem Camp Nou geht's an den Kragen

Der französische Weltmeister von 2018 löst seinen Vertrag, der eigentlich noch bis 2026 gültig wäre, bei den Blaugrana mit sofortiger Wirkung auf und verlässt Barca in diesem Sommer.

„Umtiti hat eine verletzungsfreie Saison in Italien hinter sich, wo er in jeder Hinsicht sein bestes Niveau wiedergefunden zu haben scheint“, schreibt Barcelona in der entsprechenden Mitteilung.