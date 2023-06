FC Bayern bei Victor Osimhen chancenlos? Legende nennt erstaunlichen Grund

Der FC Bayern hat Victor Osimhen weiterhin im Blick, eine Legende der SSC Neapel glaubt aber aus einem erstaunlichen Grund nicht an einen Transfer.

Der 66-Jährige, der mit Diego Maradona 1987 das Double gewann, verkündete bei Tutto Napoli, warum er nicht an einen Bayern-Wechsel glaubt: „Er wird nicht nach Frankreich zurückkehren, weil er dort schon gespielt hat. Das Gleiche gilt für Deutschland.“

Von 2017 bis 2019 stand der Nigerianer beim VfL Wolfsburg unter Vertrag (zwischenzeitlich an RSC Charleroi verliehen).

Allerdings weiß SPORT1: Osimhen kann sich einen Wechsel zu Bayern und damit zurück nach Deutschland sehr wohl vorstellen - auch aus privaten Gründen . Seine Freundin Stephanie kommt aus Wolfsburg, ihre Familie lebt immer noch in Deutschland.

Darum hat der Neapel-Star in jüngsten Gesprächen - auch mit anderen Klubs - klar gemacht, dass er auf den FC Bayern wartet, weil er am liebsten in die Bundesliga zurückkehren würde.