Höjbjerg: Wird der Ex-Bayern-Star bei Tottenham einfach aussortiert?

Pierre-Emile Höjbjerg ist ein Leistungsträger bei Tottenham Hotspur. Doch in der kommenden Saison könnte er seinen Stammplatz an James Maddison verlieren. Die Spurs könnten sich vorstellen, ihn zu verkaufen - ein Team zeigt bereits Interesse.

Ex-Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg ist ein absoluter Leistungsträger in Tottenham. Allerdings könnten ihn die Spurs für die kommende Saison aussortieren.

Der Grund: Der neue Trainer Ange Postecoglou will das Team umgestalten. Höjbjerg soll dabei nicht gut ins System des Australiers passen, berichtet die britische Daily Mail .

Am Donnerstagabend war die Verpflichtung von James Maddison vermeldet worden, der für rund 46 Millionen Euro von Leicester City nach Tottenham wechselt . Der Offensivmann könnte Höjbjerg verdrängen, da er genau wie der Däne meist im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird.

Atlético Madrid hat offenbar Interesse an Höjbjerg

Es könnte für ihn in Spanien weitergehen: Atlético Madrid soll an einer Verpflichtung des 27-Jährigen interessiert sein, dessen Marktwert aktuell bei 45 Millionen Euro liegt.

Der Vertrag des dänischen Nationalspielers in Tottenham läuft noch bis Juni 2025. In den vergangenen Jahren hatte er sich mit konstant guten Leistungen in der Zentrale der Spurs verdient gemacht.