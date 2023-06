Verstappen in Spielberg auf der Pole Position

Anzeige

Verstappen feiert in Spielberg seine 26. Pole © IMAGO/FLORENT GOODEN/SID/IMAGO/FLORENT GOODEN

Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Heimspiel seines Red-Bull-Teams beim Großen Preis von Österreich gesichert.

Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Heimspiel seines Red-Bull-Teams beim Großen Preis von Österreich (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) gesichert. Der Niederländer setzte sich im Qualifying in Spielberg vor den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz durch. Für Verstappen ist es die 26. Pole seiner Formel-1-Karriere und bereits die sechste der Saison. „Nicht so schlecht“, funkte Verstappen zufrieden.

Haas-Pilot Nico Hülkenberg fuhr als Achter zum sechsten Mal in diesem Jahr im Qualifying in die Top Ten. Diese verpasste zum vierten Mal in Folge Verstappens Teamkollege Sergio Perez mit Rang 15. Der Mexikaner schaffte es im zweiten Qualifying-Abschnitt bei drei Versuchen nicht, innerhalb der vorgegeben Strecke zu bleiben. Seine Zeiten wurden jeweils gestrichen.

"Wegen der Track Limits war es sehr schwer", sagte Verstappen und sprang Perez damit beiseite: "Bei diesem Tempo ist es so schwer, die weißen Linien zu sehen. Die Autos sind groß und schwer. Ich bin sehr glücklich, auf Pole zu sein. Aber es ist noch ein langes Wochenende."

"Es ist toll, wieder in der ersten Reihe zu sein", freute sich Leclerc, der sich nur um 48 Tausendstel geschlagen geben musste: "Wir müssen das nun morgen und am Sonntag bestätigen. Wenn wir Red Bull in Schwierigkeiten bringen können, werden wir das tun."

Am Samstag geht es für die 20 Piloten noch einmal auf Zeitenjagd beim sogenannten Sprint-Shootout. In diesem wird ab 12.00 Uhr die Startreihenfolge für das 24 Runden lange Sprintrennen am Samstagnachmittag (16.30 Uhr/jeweils Sky) ermittelt. Der Sieger erhält acht WM-Punkte, der Triumph am Sonntag im Grand Prix ist 25 Zähler wert.