Wintersport: Der tiefe Fall der legendären Eis-Antiheldin

Las Leben von Tonya Maxene Price - besser bekannt unter ihrem Geburtsnamen Tonya Harding - war eine turbulente Achterbahnfahrt, die heute vor 29 Jahren einen vorläufigen Tiefpunkt erreichte, als die US Ice Skating Federation sie wegen ihrer Rolle in dem Eisenstangen-Attentat auf ihre Rivalin Nancy Kerrigan lebenslang sperrte.

1994: Der Eiskunstlauf-Skandal nimmt seinen Lauf

Rückblende, 6. Januar 1994: Kerrigan, große Hoffnungsträgerin bei Olympia in Lillehammer, wird Opfer des berühmten „Whack heard round the world“: Beim Training zu den US-Meisterschaften der Eiskunstläufer in Detroit wird sie von einem zunächst Unbekannten mit einer Eisenstange attackiert und am Knie verletzt.

“Why me, why me?“ - die markerschütternd gekreischte Frage der damals 24-Jährigen ist Breaking News im US-TV, über Stunden hinweg.

Tonya Harding durfte trotz des Verdachts zu Olympia

Das erste gemeinsame Training der US-Läuferinnen in einer kleinen Eishalle in Hamar wird zu einem Weltereignis, das die Organisatoren vor Ort völlig überfordert. Eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn muss die Mini-Arena wegen Überfüllung geschlossen werden. Polizisten sichern die Ein- und Ausgänge, mehrere TV-Stationen übertragen live vom Eis.

Auch für Nancy Kerrigan kein Happy End

Das Interesse an dem Showdown im bitterkalten Skandinavien ist auch deshalb so groß, weil die unglaubliche Posse einhergeht mit einem schon damals hollywoodreifen Gegensatz der Protagonistinnen.

Bei der Kürentscheidung schaut die gesamte Welt in das kleine norwegische Städtchen, allein 100 Millionen TV-Nutzer werden in den USA registriert. Dass die auch in Amerika legendäre Katarina Witt in Lillehammer einen Comebackversuch startet: Von Kerrigan vs. Harding völlig in den Schatten gestellt.