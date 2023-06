Stepstone und FC Viktoria Berlin bleiben gemeinsam am Ball Stepstone & FC Viktoria Berlin bleiben gemeinsam am Ball

Die ersten Sekunden nach dem Abpfiff, das Adrenalin pumpt noch immer durch den Körper, die Anspannung wirkt für einen kurzen Moment noch nach, aber dann … War‘s das jetzt? Das Spiel ist vorbei? Die Saison ist vorbei? Der Traum der 2. Bundesliga ausgeträumt?

Am Sonntag, den 18. Juni 2023 haben die Frauen des FC Viktoria Berlin im Regelationsspiel gegen die HSV-Damen alles gegeben: Schweiß, Tränen, Blut. Und doch hat es noch nicht für den Aufstieg gereicht. Mit einem 1:3 im eigenen Stadion in Berlin Lichterfelde mussten sich die Spielerinnen des FC Viktoria Berlin vor knapp 3.600 Besucher*innen geschlagen geben – ein vorläufiger Dämpfer in einer bisher beispiellosen Erfolgsgeschichte.

Was bisher geschah: Stepstone x FC Viktoria Berlin

87 Investor*innen, darunter Nikeata Thompson, Dunja Hayali, Anke Huber sowie Franziska van Almsick unterstützen das Team seit September 2022, mittlerweile sind etliche dazu gekommen. Gemeinsam mit dem sechsköpfigen Gründerinnen-Team um Ariane Hingst und Verena Pausder stehen sie hinter dem Projekt und fiebern bei jedem Spiel mit den Spielerinnen mit.

Auch Stepstone, eine der führenden digitalen Recruiting-Plattformen der Welt, ist als Hauptsponsor Teil der Bewegung geworden. Gemeinsam haben sich alle Verantwortlichen auf die Fahne geschrieben, dem Profifußball ein Zeichen zu senden, dass jeder Mensch die gleichen Möglichkeiten haben sollte.

Trotz der Niederlage in den entscheidenden Relegationsspielen kann sich die Leistung der Viktoria-Frauen in der Saison 2022/23 sehen lassen: 23 von 26 Spielen wurden gewonnen, unglaubliche 151 Tore erzielt und mit 69 Punkten ist das Team Meister der Regionalliga Nordost geworden. Das Saisonfinale war außerdem das erste restlos ausverkaufte Heimspiel im Stadion Lichterfelde. Zu den Highlights gehörten außerdem die beiden Free-TV-Übertragungen auf SPORT1: In Zusammenarbeit mit Stepstone übertrug der Sender das Regionalliga-Topspiel Viktoria Berlin gegen Türkiyemspor Berlin im Herbst letzten Jahres sowie nun das Relegationsrückspiel zwischen der Viktoria und dem HSV. Nur der Aufstieg hätte dieses Fußball-Märchen noch abrunden können. Stepstones Finanzgeschäftsführer Thorsten Otte resümiert: „Das Frauenteam von FC Viktoria Berlin hat in den vergangenen Monaten schon unglaublich viel erreicht und sich an die Tabellenspitze der Regionalliga vorgekämpft. Unsere Partnerschaft ist selbstverständlich langfristig angelegt. Wir wollen sie weiterhin dabei unterstützen, eine bessere Infrastruktur aufzubauen, um ganz oben in der Bundesliga mitzuspielen.“

Mit starkem Support ins nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte

Jetzt heißt es: Wieder aufstehen und den Rückschlag als Motivationsboost für die kommende Saison nutzen.

Das Ziel der Gründerinnen rund um Geschäftsführerin Ariane Hingst ist es, das Team binnen fünf Jahren in die Bundesliga zu führen. Ambitioniert? Ja. Realistisch? Definitiv! Nach der Niederlage am Sonntag zog Hingst optimistisch Bilanz: „Nächstes Jahr greifen wir wieder an. Wir haben nie gesagt, dass wir im ersten Jahr aufsteigen müssen.“