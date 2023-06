2. Liga: Nürnberg verpflichtet Okunuki

„Schade, dass wir nicht zusammenspielen. Ich wünsche dir aber alles Gute für deine neue Herausforderung beim Club. Gib Gas und zeig ihnen, was du drauf hast“, richtete der Ex-Nationalspieler direkt Grüße an Okunuki.

Okunuki ist nach Daichi Hayashi bereits der zweite Japaner, der in diesem Sommer nach Nürnberg wechselt. In der vergangenen Saison war Okunuki an Zabrze ausgeliehen. In der Mannschaft von Podolski brachte er es auf 26 Einsätze und vier Tore.