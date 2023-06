Trainingsauftakt: HSV startet sechsten Anlauf für Aufstieg

In diesem Jahr soll es für den HSV endlich klappen mit der Rückkehr in die Bundesliga. Der Aufstiegsaspirant startet nun die Mission.

Der sechste Anlauf hat begonnen: Mit den Neuzugängen um Levin Öztunali (27/Union Berlin) hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Freitag das Training für die Rückkehr in die Bundesliga aufgenommen. Trainer Tim Walter (47) schickte seine Mannschaft um 13.57 Uhr zur ersten Einheit auf den Platz, rund 300 Fans waren in den Volkspark gekommen. Zu Beginn der Saison empfängt der HSV am 28. Juli Bundesliga-Absteiger Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky und Sat.1).