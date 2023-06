Anzeige

Formel 1 in Spielberg: Qualifying zum Großen Preis von Österreich LIVE im TV, Stream, Ticker F1-Qualifying schon heute

Das neunte Rennen der Formel-1-Saison in Österreich verspricht eine erneute Red-Bull-Machtdemonstration. Max Verstappen fährt auf seiner Lieblingsstrecke - wer kann ihm gefährlich werden?

Die Formel 1 macht Station in Spielberg/Österreich, genauer auf dem Red-Bull-Ring.

Fast zwangsläufig geht der Sieg nur über den Niederländer, der vor zwei Wochen in Kanada erneut nicht einzuholen war. Es war sein sechster Erfolg in der laufenden Saison.

Auch in der WM-Wertung ist Verstappen klar auf Kurs Titelverteidigung und hat bereits satte 69 Punkte auf Teamkollegen Sergio Pérez Vorsprung.

Kurios: Selbst wenn der Niederländer nicht ganz oben stand, Grund zur Freude gab es bei Red Bull dennoch immer. So siegte in den anderen Rennen jeweils sein Teamkollege Pérez. Der Mexikaner hatte jedoch am Donnerstag über Unwohlsein geklagt und war dem obligatorischen Medientag ferngeblieben.

Heimrennen für Verstappen in Spielberg

Um Red Bull schon in der Gegenwart zu ärgern, braucht es ein gutes Qualifying. Dieses steht dieses Wochenende schon am Freitag auf dem Programm. Für das in dieser Saison neu eingeführte Sprint-Rennen am Samstag (17 Uhr) wird am Samstagvormittag die Startaufstellung ermittelt (im Liveticker).

Als größter Konkurrent für Red Bull dürfte aktuell Altmeister Fernando Alonso gelten. Der Spanier fährt in seinem Aston Martin einen Podestplatz nach dem anderen ein und liegt auch in der WM-Wertung hinter den beiden Red-Bull-Piloten an Position drei.

Zuletzt kamen aber auch die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell immer besser in Fahrt, wenngleich die Spitze dann doch noch ein Stückweit entfernt ist.

Oder schafft Ferrari zum ersten Mal in dieser Saison einen großen Coup? Bisher enttäuschte die Scuderia.

