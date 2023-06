Spielplan 2. Bundesliga veröffentlicht! So startet die 2. Liga 23/24: Schalke gleich gegen HSV

Auch der Spielplan für die Saison 2023/24 in der 2. Fußball-Bundesliga ist fix und startet furios. Für Erstliga-Absteiger Schalke 04 geht es gleich gegen den HSV - dabei werden alte Erinnerungen wach. Hertha BSC muss auswärts ran.

Spannender Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga !

Das geht aus dem von der Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitagvormittag veröffentlichten Spielplan hervor. Kurios: Für die Königsblauen und die Hanseaten ist es ein Dé·jà-vu.

Schon vor zwei Jahren bei Schalkes letztem Abstieg hieß der Eröffnungsgegner in Liga zwei HSV. Damals hatte S04 Heimrecht, diesmal tritt das Team von Trainer Thomas Reis im Volksparkstadion an.

Auch Hertha BSC hat in seinem ersten Zweitliga-Spiel seit zehn Jahren einen kniffligen Auftaktgegner. Der ebenfalls aus dem Fußball-Oberhaus abgestiegene Hauptstadt-Klub ist bei Fortuna Düsseldorf gefordert.

Nach der Winterpause geht es in der Zweiten Liga am 19. Januar 2024 weiter, der letzte Spieltag findet am 19. Mai 2024 statt.