Früherer FIFA-Vize Napout darf Gefängnis vorzeitig verlassen

Der 2017 wegen Korruption verurteilte Ex-FIFA-Vizepräsident Juan Angel Napout darf das Gefängnis in Miami am 6. Juli frühzeitig verlassen.

Der ehemalige FIFA-Vizepräsident Juan Angel Napout (65) darf das Gefängnis vorzeitig verlassen. Dies entschied die New Yorker Richterin Pamela Chen, demnach kann der wegen Korruption verurteilte Paraguayer die Haftanstalt in Miami am 6. Juli verlassen. Nach dem Urteil im Zuge des FIFA-Skandals im Dezember 2017 hätte Napout eigentlich noch bis August 2024 inhaftiert bleiben müssen.