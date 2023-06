Hrubesch nach U21-Aus: „Habe keinen Häuptling gesehen“

Vor allem im letzten Gruppenspiel gegen England (0:2) habe eine solcher Akteur gefehlt. "Alle U21-Spieler sind noch in der Entwicklung. Trotzdem muss man sich die Frage stellen, ob eine Mannschaft auf dem Platz war, die zueinandergestanden hat. In der Schlussphase gegen England, die ich gesehen habe, war mir das von der Art und Weise zu wenig", sagte Hrubesch.

Sorgen um den deutschen Fußball macht sich Hrubesch indes nicht. „Es gibt immer Jahrgänge, in denen alles von alleine läuft, und in anderen nicht. Bei der EM hat sich unsere U21 viele Chancen rausgespielt und daraus zu wenig gemacht. Klar ist, dass wir immer wieder hinterfragen müssen: Was hat sich bewährt? Sind wir auf dem richtigen Weg?“, so Hrubesch. Für die Zukunft sei es entscheidend, jungen Spielern mehr Spielpraxis zu geben.