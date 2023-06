Gold Cup: Mexiko macht Viertelfinale vorzeitig klar

Gaststarter Katar verspielte in Gruppe B dagegen beim 1:1 (1:0) gegen Honduras in der Nachspielzeit den ersten Erfolg.

Katar musste sich trotz der frühen Führung durch Tameem Al-Abdullah (7.) mit einem Punkt begnügen, in der sechsten Minute der Nachspielzeit glich Alberth Elis für Honduras aus.

In Gruppe B steht Mexiko an der Spitze (6 Punkte), Haiti (3) folgt auf Rang zwei und kämpft gegen Katar und Honduras (beide 1) am letzten Spieltag ums Weiterkommen.