Kim Min-jae wird zum FC Bayern wechseln - die letzten Details sollen in der kommenden Woche geklärt werden. Der Neapel-Verteidiger ist 26 Jahre alt, auch wenn das in Kims Heimat bislang anders war.

Nach SPORT1 -Informationen geht der Kim-Deal in der kommenden Woche über die Bühne. Am 3. Juli kommt der bullige Verteidiger von seinem Militärdienst in Südkorea zurück .

Altersreform in Südkorea - Kim jetzt ein Jahr jünger

Kim ist am 15. November 1996 geboren, also außerhalb seines Heimatlandes 26 Jahre alt. Bis vergangenen Mittwoch wurde er in Südkorea als 27-Jähriger ausgewiesen. Dies ist nun unter dem neuen Präsidenten Yoon Suk-yeol Geschichte: Südkorea passt sich seit Mittwoch offiziell dem internationalen Standard an.