Kane-Poker mit Bayern! Verzockt sich der berüchtigte Spurs-Boss?

Tottenhams Sturm-Star Harry Kane ist nach SPORT1 -Informationen offen für einen Wechsel zu den Bayern . Das gilt zumindest für den Fall, dass er nicht in der Premier League bleiben kann, wo Manchester United mit Trainer Erik ten Hag großes Interesse am Kapitän der englischen Nationalmannschaft haben soll.

Transfer von Harry Kane: Daniel Levy will mindestens 100 Millionen Euro

Der 61-Jährige ist seit 2001 Boss der Tottenham Hotspur . Wenn es um Transfers geht, ist er der Mann im Verein, der das Zepter in der Hand hält. Für Kane will er Berichten zufolge mindestens 100 Millionen Euro Ablöse.

So zahlte Tottenham in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den anderen Top-Klubs der Premier League relativ geringe Gehälter und leistete sich selten wirklich hohe Ablösesummen für Neuzugänge.

Alex Ferguson: Verhandlung mit Levy „schmerzhafter als mein Hüftersatz“

Laut dem britischen Guardian gibt es einen Spruch, der scherzhaft über Levy gesagt wird, wonach der Brite nur am „Deadline Day“ zur Arbeit gehe, so stark sei seine Vorliebe zur Risiko-Politik.

Modrid streikt gleich zwei Mal

Bale wird nach Schlammschlacht zum Rekordtransfer

Spurs-Boss könnte sich im Kane-Poker verzocken

Doch in diesem Sommer stehen die Vorzeichen anders. Kane gehört seit Jahren zu den besten Spielern in der Premier League, wird im Sturm derzeit nur von ManCitys Wunderwaffe Erling Haaland übertroffen: Kane kam in 38 Spielen auf 30 Treffer, Haaland in 35 Spielen zu 36 Toren.