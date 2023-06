Ski Alpin: Ex-Ski-Star feiert Traumhochzeit - Schweizer mit glücklicher Entwicklung

Glückliche Entwicklung bei Ex- Skirennfahrer Mauro Caviezel!

Auf Instagram postete Caviezel einige Schnappschüsse der Traumhochzeit. „Ich habe sie nach Hause gebracht“, schrieb der Schweizer unter ein Bild, auf dem er seine Frau in den Armen trägt.

Caviezel-Rücktritt im Januar

Mitte Januar hatte Caviezel seinen Rücktritt vom aktiven Leistungssport erklärt. Grund: Die schweren Verletzungen des Ski-Fahrers. 2021 stürzte er schwer, zog sich eine schwere Gehirnerschütterung zu. In der Folge litt der Schweizer an Sehstörungen.

„Nach meiner jüngsten Verletzung geht es mir wieder gut. Leider aber nicht gut genug, um wieder in den Skirennsport einzusteigen“, wurde Caviezel in einer Mitteilung von Swiss-Ski zitiert.

Caviezel holt WM-Bronze

Caviezel gewann 2017 WM-Bronze in der Kombination. In der Saison 2019/20 war er Erster in der Gesamtwertung beim Super-G. Insgesamt fuhr er im Weltcup zwölfmal aufs Podest.