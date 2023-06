Europaspiele: Gold für Bogenschützen Unruh

Bogenschütze Florian Unruh hat bei den Europaspielen in Krakau nach einer starken Vorstellung Gold geholt.

Bogenschütze Florian Unruh (Berlin) hat bei den Europaspielen in Krakau nach einer starken Vorstellung Gold geholt. Der Olympia-Fünfte von Tokio gewann zum Abschluss der Wettkämpfe das Recurve-Finale gegen den Spanier Miguel Alvarina Garcia mit 6:2 und sicherte dem Bogen-Team des Deutschen Schützenbundes (DBS) den ersten Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Unruh (30) hatte zuvor an der Seite von Michelle Kroppen bereits im Mixed Bronze gewonnen.