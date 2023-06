"Nichts Neues" zur Hamilton-Zukunft - Spitze gegen Red Bull

Was seine Vertragsverlängerung bei Mercedes angeht, hatte Lewis Hamilton "nichts Neues" mitzuteilen. Dafür regte der Formel-1-Rekordweltmeister an, die Entwicklung der Rennwagen für die folgende Saison zu reglementieren.

"Ich denke, dass wir zu Red Bull am Jahresende wahrscheinlich nach und nach aufschließen werden, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie sich bereits auf das Auto fürs nächste Jahr konzentrieren", sagte der Engländer am Rande des Großen Preises von Österreich (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) bei Sky Sports UK. Der Rennstall seines alten Rivalen Max Verstappen sei "so weit voraus", dass sie "am aktuellen Auto keine Änderungen mehr vornehmen" müssten.