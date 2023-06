Tennis-Sensation! Kurz vor Wimbledon wird ein großes Comeback enthüllt

Die Dänin Caroline Wozniacki will es als zweifache Mutter noch einmal wissen. Die 32-Jährige verkündet am Donnerstag sensationell ihre Rückkehr auf die Tennis-Tour.

Die 32-Jährige verkündete am Donnerstag, kurz vor Beginn des Turniers in Wimbledon, ihre Rückkehr auf die Tennis-Tour. Beim WTA-Turnier in Montreal will sie Anfang August erstmals aufschlagen und dann auch bei den US Open an den Start gehen.