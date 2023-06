Biathlon-Stars kommen nach Deutschland - City Biathlon 2023 in Wiesbaden

Die Fans in Wiesbaden können sich beim City Biathlon 2023 auf einige Stars freuen. Darunter ist unter anderem Sturla Holm Laegreid. Denise Herrmann-Wick erhält ein Abschiedsrennen.

Die Veranstalter des City Biathlon 2023 haben für das Rennen in Wiesbaden einige Superstars angekündigt.

So werden unter anderem Hanna Öberg, Martin Ponsiluoma sowie Sturla Holm Laegreid am 13. August an den Start gehen.