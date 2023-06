Toni Kroos steigt bei Real Madrid nach Benzema-Abgang auf

Toni Kroos hat nicht nur seinen Vertrag bis 2024 Real Madrid verlängert, sondern steigt auch in der Hierarchie im Verein auf. Außerdem gibt es nach dem Abgang von Kapitän Karim Benzema einen überraschenden neuen Kapitän.

Insgesamt haben sich die Königlichen auf vier Kapitäne festgelegt, auch Toni Kroos wird zukünftig in eine wichtige Rolle schlüpfen. Formal wird er lediglich der vierte Kapitän sein, aber die Autorität und der Einfluss in der Kabine ist seit Jahren enorm wichtig und dafür muss der Deutsche keine Binde tragen.

Die Kapitänsbinde in der kommenden Saison wird etatmäßig Nacho Fernández tragen.

Mit elf Jahren wechselte Nacho 2001 in die Real Madrid-Akademie. Seitdem ist der Spanier den Königlichen treu geblieben. Nun tritt der 33-Jährige in die Fußstapfen von Iker Casillas, Sergio Ramos, Marcelo und Benzema.

Mit seiner Entscheidung, zu bleiben, geht auch die Möglichkeit einher, dass Nacho nur ein Trikot in seiner professionellen Karriere getragen hat. Er wäre der erste seit Manolo Sanchis, welcher 2001 seine Karriere beendete, der seine gesamte Laufbahn bei den Madrilenen verbracht haben würde.

Die vier Kapitäne könnten Historisches schaffen

Der dritte Kapitän ist Dani Carvajal, der eine besondere Beziehung zum Verein pflegt. Der Spanier wurde bei den Königlichen ausgebildet und bis auf eine einjährige Leihe in der Bundesliga zu Bayer Leverkusen verbrachte der 31-Jährige seine Karriere bei den Galaktischen.

Die vier Madrider Kapitäne der Saison 2023/24 gehen mit der Möglichkeit in die Saison, ihren sechsten Europapokal zu gewinnen, was nur Francisco Gento in den 1960er Jahren schaffte. Die ersten drei Kapitäne haben fünf davon im Trikot von Real Madrid gewonnen (2014, 2016, 2017, 2018 und 2022). Im Fall von Kroos zählt der Triumph 2013 mit dem FC Bayern dazu.