Sie ist das nächste Kronjuwel einer deutschen Sport-Dynastie

Der Name Grozer steht seit mehreren Generationen für Volleyball auf Weltklasseniveau. Nun macht sich Georgs Tochter Leana Grozer auf, die Familientradition weiterzuführen - ihre Leistungen flößen schon jetzt Ehrfurcht ein.

Kaum war Leana Grozer aus der Halle zurück, griff sie zum Telefon. „Als wir im Hotel angekommen sind, habe ich sofort meine Familie angerufen“, sagte die 16-Jährige nach ihrem Debüt in der Volleyball-Nationalmannschaft. „Superstolz“ seien alle gewesen, so wie sie selbst, natürlich auch der berühmte Vater.

Leana ist die Tochter von Georg Grozer (38), dem fünfmaligen deutschen Volleyballspieler des Jahres - und die Enkelin des legendären „Hammer-Schorsch“ Georg Grozer senior (58). Nun ist die dritte Generation der deutschen Dynastie mit ungarischen Wurzeln an der Reihe.

Elf Jahre sind vergangen, in Suwon/Südkorea stand die Außenangreiferin gegen die Dominikanische Republik (3:1) erstmals als A-Nationalspielerin auf dem Feld - und schnappte sich damit den inoffiziellen Titel der jüngsten Spielerin in der VNL 2023. „Ich war natürlich sehr aufgeregt“ , sagte Grozer danach dem SID , „es ist eine Riesenehre, dabei zu sein. Ich fühle mich superwohl hier.“

Leana Grozer überzeugt im Nachwuchsbereich

Zwei weitere Partien stehen an, dann geht es zurück zu den Juniorinnen. „Nach der VNL-Woche ist die U17-WM im Fokus“, so Grozer. Aber sie werde sich weiter „bemühen, in der Zukunft bei der A-Natio dabei zu sein“.