"Er ist ein Kämpfer": Calmund gibt Update zu Daums Zustand nach Krebserkrankung

„Er war nach dem Hoeneß-Anruf so geflasht“

Wenn sich beide nicht respektiert hätten, hätten sie gesagt: „Lass den Jeck doch herumlaufen, der kann erzählen, was er will, die Micky Maus‘“, scherzte Calmund in gewohnter Manier, „aber da haben zwei Große immer den Säbel gezogen“. Gerade deswegen bedeuteten Daum die Worte von Hoeneß so viel.