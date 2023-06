Anzeige

Rassistische Beleidigungen wegen FIFA-23-Karte! Spieler wehrt sich Rassismus-Eklat wegen FIFA-23-Karte

Ein britischer Fußballer wurde wegen einer FIFA-23-Karte rassistisch auf Instagram beleidigt © EA Sports

Florian Merz

In FIFA 23 lassen sich über verschiedene Kartenpacks Fußballspieler ziehen, die dann im Zuge des FUT-Modus zum Einsatz kommen. Nun wurde ein Profi rassistisch beleidigt, einfach nur weil dieser im TOTS-Pack enthalten ist.

Jonson Clarke-Harris ist ein Fußballer, dessen Namen wohl nur den eingefleischtesten Fans der englischen Ligen etwas sagen dürfte. Dieser schnürt gegenwärtig für Peterborough United in League One (Dritte englische Liga, Anm. d. Red.) seine Schuhe und gilt hier aufgrund seiner Leistung als der Top-Scorer.

Entsprechend ist dieser gegenwärtig als Karte im TOTS-Pack (Team of the Season, Anm. d. Red.) bei FIFA 23 zu finden. Dies scheint jedoch einige Fans dermaßen aufzuregen, dass diese sich via Instagram an den Clarke-Harris wandten und diesen, teilweise, auf rassistische Art und Weise beleidigten.

Affenvergleiche mit Emojis

In einer der „harmloseren“ Nachrichten wird er beschimpft, einfach nur, weil er innerhalb des Packs existiert: „Fuck get out of my TOTS pack, I hate you“, gefolgt von Affen-Emojis. Diese gelten im allgemeinen Sprachgebrauch unter anderem als rassistische Beleidigung gegenüber dunkelhäutigen Menschen.

Jonson Clarke-Harris hat einige der Nachrichten selbst in einem Story-Post auf Instagram thematisiert, auch um jene bloßzustellen, die sich ihm gegenüber rassistisch geäußert haben. „Es kommt der Punkt, an dem diese Menschen bloßgestellt werden müssen und jeder die Art von Rassismus erkennt, die ich und andere Spieler alleine wegen eines Fußballspiels erhalten.“, so der Stürmer.