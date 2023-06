Große Namen auf Bracelet-Jagd

Anzeige

Erik Seidel © PokerGO

Robin Scherr

Mit Bracelet-Gewinner Robert Schulz und Andreas Kniep haben zwei deutsche Pokerspieler in der vergangenen Nacht bei der World Series of Poker in Las Vegas für Schlagzeilen gesorgt. Am heute anstehenden Spieltag gehen dagegen einige der ganz großen Namen der Pokerwelt auf Bracelet-Jagd.

Event #63: $10.000 Seven Card Stud Hi-Lo Championship

Entries: 141 / Preispool: $1.311.300

Dass die Stud Hi-Lo Championship den Titel zurecht trägt, beweist ein Blick in die Chipcounts. Nach zwei Spieltagen sind noch 17 Spieler im Rennen, die es zusammen auf 16 Bracelets bringen. Allein sechs Bracelets gehen auf das Konto von GGPoker Ambassador Daniel Negreanu. Für das Mitglied der Poker Hall of Fame wird es aber schwierig, denn 51.000 Chips bedeuten im Klassement Platz 17.

Einen zweiten Anlauf auf Bracelet Nummer fünf unternimmt Mike Matusow, der vor zwei Tagen Platz zwei beim $1.500 Stud Hi-Lo belegt hatte. Auch er läuft der Musik aktuell als Zwölfter mit 288.000 Chips etwas hinterher.

Mike Matusow

Chipleader ist Maximilian Schindler mit 1.250.000 Chips vor Andres Korn (926.000) aus Argentinien und Joao Vieira (837.000) aus Portugal. Chancen auf den Titel und $344.677 Prämie haben zudem Bryn Kenney (7./601.000), Calvin Anderson (11./383.000) und David „Chino“ Rheem (13./199.000).

Event #60: $1.500 No-Limit 2-7 Single Draw

Entries: 548 / Preispool: $731.580

Beim NL 2-7 Single Draw ging es gestern runter von 24 auf die letzten fünf Spieler. Ausgeschieden sind unter anderem Maria Ho (18.), Chris Brewer (16.), Adam Friedman (15./ alle $6.108) und leider auch Andreas Kell. Als bester deutscher Spieler belegte Kell Platz neun für $12.479 Preisgeld.

Das Line-Up zum Finale ist so ziemlich sicher das stärkste, was wir bisher bei der WSOP 2023 gesehen haben. Der vierfache Bracelet-Gewinner Brad Ruben führt mit 4.265.000 Chips, dahinter folgen Hall of Famer Erik Seidel (9 Bracelets) mit 3.065.000 sowie der Player of the Year von 2016 Jason Mercier (5 Bracelet) mit 2.565.000. Komplettiert wird das Finale durch zwei der besten Spieler der Welt, die immer noch auf das erste goldene Armband warten: Mike Watson (2.350.000) und Jon „PearlJammer“ Turner (1.390.000).

Auf den kommenden Champion warten bei diesem Turnier $151.276, wobei man davon ausgehen kann, dass der Gewinn des Bracelets den größten Motivationsfaktor darstellt.

Event #57: $25.000 Pot-Limit Omaha High Roller

Entries: 449 / Preispool: 10.551.500

Omaha-Spezialist Ka Kwan lau musste lange auf ein Bracelet warten, hat am Ende aber einen sehr guten Zeitpunkt erwischt. Der in Spanien geborene und aktuell in Andorra lebende Pro mit Hong Kong-Pass gewann, nach einem achten Platz und einem zweiten Platz in den Jahren 2019 und 2021, das $25.000 PLO High Roller und damit das Omaha-Turnier mit dem größten Preispool überhaupt. Heads-up besiegte er den Spanier Sergio Martinez Gonzales ($1.418.270) und kassierte sensationelle $2.294.756 Prämie.