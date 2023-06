Ex-Barcelona-Star Piqué: Ehebruch, als Shakiras Vater auf Intensivstation lag

Am Valentinstag! Shakira mit Seitenhieb gegen Gerard Piqué

Im Interview mit der spanischsprachigen People en Español erklärte die langjährige Frau an der Seite des früheren Starfußballers beim FC Barcelona , mit dem Vertrauensbruch Piqués mit dessen damaliger Praktikantin Clara Chia Marti ausgerechnet zu dem Zeitpunkt konfrontiert worden zu sein, als es auch ihrem Vater gesundheitlich schlecht ging

„Alles geschah auf einmal. Mein Zuhause ging in die Brüche. Aus der Presse erfuhr ich, dass ich betrogen worden war, während mein Vater auf der Intensivstation lag“, so Shakira.

Hintergrund: Wegen der Ehekrise seiner Tochter war der 91-Jährige extra in die katalanische Metropole gereist, um Shakira beizustehen - und hatte sich dann schwer verletzt, so dass der Senior ins Krankenhaus musste, nicht ansprechbar war.

„Der Mann, den ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, mein Vater, verließ mich, als ich ihn am meisten brauchte. Ich konnte weder mit ihm reden noch meinen besten Freund um Rat fragen“, erinnert sich die 46-Jährige.