Anzeige

230 Millionen mit 38? Lewis Hamilton spielt mit dem Feuer Ist Hamilton 230 Millionen wert?

In Runde 12 überschlagen sich die Ereignisse!

Bianca Garloff, Ralf Bach

Ist Lewis Hamilton Mercedes trotz seines fortgeschrittenen Alters noch 230 Millionen Euro wert? Der vertrackte Poker um seine Zukunft auch über die Formel-1-Karriere hinaus beschäftigt die Formel 1 weiter.

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen…

Als Lewis Hamilton in den TV-Interviews nach der Siegerehrung nach seinem Überholmanöver gegen Fernando Alonso am Start zum Rennen in Montreal gefragt wurde, grinste der Mercedes-Star frech: „Seine Reaktionen sind ein bisschen langsam, weil er jetzt ein bisschen älter ist.“

Anzeige

Der 41 Jahre alte Alonso, der die Antwort zwei Meter neben Hamilton stehend gut hören konnte, nahm es mit Humor und schlug seinem Rivalen und Ex-Teamkollegen freundschaftlich auf die Schulter.

Verwundert zeigte sich derweil Ex-Weltmeister Damon Hill, der im britischen Express anmerkte: „Ich fand, dass er ein wenig mit dem Feuer gespielt hat, denn der zweitälteste Mann in der Formel 1 ist Lewis Hamilton.“ Die Selbstironie des 38 Jahre alten Landsmanns schien er zu überhören.

Am Wochenende steht nun mit dem GP Österreich (das komplette Rennwochenende im SPORT1-Liveticker) auf dem Red Bull-Ring das neunte Rennen des Jahres an. Lewis Hamilton und ein Alter sind im Vorfeld wieder ein großes Thema - im Kontext des noch ungeklärten Millionen-Pokers um seine Mercedes-Zukunft.

Hamilton: Alterskritik als Bumerang?

Hamiltons für einen Formel-1-Piloten fortgeschrittenes Alter ist ein Knackpunkt in den Vertragsverhandlungen. Der aktuelle Kontrakt des Briten läuft Ende 2023 aus. Schon seit Monaten brüten der siebenmalige Weltmeister und Mercedes-Teamchef Toto Wolff über dem neuen Arbeitspapier.

Was SPORT1 bereits vor Wochen berichtete, sickerte jetzt auch aus England durch. Wie die Daily Mail berichtet, will Hamilton nicht nur einen klassischen Mehrjahresvertrag, sondern obendrein auch einen Botschaftervertrag mit dem Mutterkonzern Mercedes-Benz. Für zehn Jahre fordert er angeblich jeweils 23 Millionen Euro (20 Millionen Pfund) - also insgesamt 230 Millionen Euro.

Das Problem: In zehn Jahren wäre Hamilton fast 50. Sein Werbewert ist bis dahin kaum einzuschätzen. Konzernchef Ola Kaellenius muss sich also die Frage stellen: Lohnt sich der dreistellige Millionendeal über einen so langen Zeitraum wirklich? Dabei dürfte der Unternehmenslenker auch das Beispiel Sebastian Vettel im Blick haben. Der Deutsche hat nach seinem Rücktritt bereits deutlich an öffentlicher und medialer Präsenz eingebüßt.

Lewis Hamilton war jüngst zu Gast bei der Paris Fashion Week

Anzeige

Mercedes sitzt am längeren Hebel

Hamilton spielt also wahrlich mit dem Feuer, wenn er Mercedes in den Verhandlungen nicht entgegenkommt. Gut möglich, dass sich die Parteien in der Mitte treffen. Fest steht: Teamchef und Freund Toto Wolff kann dem Superstar in den Gesprächen mit Mercedes-Benz nicht mit echter Verfügungsgewalt helfen. Er verantwortet allein das Budget für den neuen Fahrervertrag.

Da ist die Rede von 49,5 Millionen Euro Grundgehalt pro Jahr für die nächsten drei Jahre. Doch auch hier pokern die Beteiligten. Laut Daily Mail ist das Team mit Sitz in Brackley (GB) lediglich bereit, einen Einjahreskontrakt mit Option für eine weitere Saison zu unterschreiben.