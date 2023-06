Faeser: Heim-EM 2024 wird „neue Maßstäbe setzen“

Nach der umstrittenen WM in Katar sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser Deutschland als Gastgeber der EM 2024 in einer besonderen Verantwortung.

Nach der umstrittenen Fußball-WM in Katar sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser Deutschland als Gastgeber der EM 2024 in einer besonderen Verantwortung. „Wir werden an dem gemessen, was wir sagen und tun - und das ist richtig so“, sagte die SPD-Politikerin beim UEFA Respect Forum in Frankfurt/Main: „Wir wollen den Fußball ohne Zweifel genießen können.“