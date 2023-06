DFB-Vize Zimmermann will nach U21-Aus ein Umdenken in der Jugendarbeit anstoßen

DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann will die Inhalte der Jugendförderung in den Leistungszentren verändern. Das Urteil über den aktuellen Jahrgang fällt positiv aus.

„Die ganzen Leistungszentren werden ihre Inhalte verändern müssen. Das muss man definitiv machen“, sagte Zimmermann in Batumi bei DFB-TV. Die deutsche U21 war in Georgien als Titelverteidiger mit nur einem Punkt schon in der Gruppenphase gescheitert.

Vor allem der enttäuschende Auftritt gegen die in fast allen Belangen überlegenen Engländer (0:2) brachte Zimmermann ins Grübeln. "Diese Geschwindigkeit, die Zweikampfstärke, die auch schon die Tschechen hatten. Da muss man an einigen essenziellen Punkten Korrekturen anbringen", sagte der 62-Jährige.

„So schlecht sind wir nicht“

„Wenn man 360 Grad denkt, wird man schnell erkennen können, dass der Jahrgang alles andere als so schlecht ist, wie er jetzt gerne dargestellt wird und die Jugendarbeit in Gänze. So schlecht sind wir nicht, sonst wären wir nicht U17-Europameister geworden und sonst hätten wir die Erfolge mit der U21 in den letzten zehn Jahren auch nicht gehabt“, sagte Zimmermann.