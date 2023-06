Nations League: DVV-Frauen verlieren gegen Polen knapp

Deutschlands Volleyballerinnen verpassen den vorzeitigen Finaleinzug in der Nations League gegen Polen knapp. Das Team zeigt eine starke Leistung, verliert aber unglücklich.

Die deutschen Volleyballerinnen haben den vorzeitigen Finaleinzug in der Nations League gegen Polen um Haaresbreite verpasst.

Im südkoreanischen Suwon musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen knapp mit 2:3 (25:15, 19:25, 19:25, 25:19, 15:17) geschlagen geben. Polen hat sich durch den Sieg als erstes Team neben Gastgeber USA die Teilnahme am Finale der besten acht Teams gesichert.

„Natürlich sind wir in erster Linie stolz, dass wir einen Punkt holen und so gut mitspielen konnten“, sagte Lina Alsmeier, die mit 22 Punkten Top-Scorerin der deutschen Mannschaft war.

DVV-Auswahl auf Rang vier

Mit sieben Siegen aus zehn Spielen steht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in der Tabelle auf Rang vier.

In den beiden abschließenden Partien gegen Weltmeister Serbien am Freitag (08.30 Uhr) und die USA am Samstag (10.30 Uhr) reicht den DVV-Frauen ein Sieg, um das Finalticket zu buchen.