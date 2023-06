MLB: Pitcher German gelingt „Perfect Game“

Domingo German von den New York Yankees ist überraschend das erste „Perfect Game“ in der MLB seit 2012 gelungen.

Domingo German von den New York Yankees ist in der MLB überraschend ein äußerst seltenes „Perfect Game“ gelungen.

In der beinahe 150-jährigen Geschichte der MLB und in mehr als 235.000 Spielen war es erst das 24. Perfect Game. Das bislang letzte hatte 2012 Felix Hernandez von den Seattle Mariners geworfen.

In der vergangenen Woche hatte German bei einer Niederlage gegen die Mariners noch zehn Runs (Punkte) in lediglich vier Innings (Spielabschnitten) zugelassen. Im Mai war er von der MLB noch für zehn Spiele gesperrt worden, weil er an seiner Wurfhand zu viel Harz zur besseren Ballkontrolle verwendet hatte.