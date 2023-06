AEW: Wrestlender Sohn von Hollywood-Star wird zur arroganten Hassfigur

„Jungle Boy“ Jack Perry hat beim WWE-Rivalen AEW einen „Heel Turn“ hingelegt und sich vom Publikumsliebling zum Bösewicht umdefiniert. Nachdem er sich beim Pay Per View Forbidden Door am Wochenende unter Buhrufen gegen Partner Hook wandte, festigte der Sohn des tragisch früh verstorbenen Hollywood-Schauspielers Luke Perry nun bei der TV-Show Dynamite seinen Charakterwandel. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Jack Perry definiert sich bei AEW zum „Heel“ um

Perry schaffte bei AEW den Durchbruch als Teil der Gruppierung Jurassic Express. Nachdem die im vergangenen Jahr zerbrach, nahm Perry einen Einzeltitel ins Visier, scheiterte aber zuletzt in mehreren Anläufen an AEW-Champion MJF und am Sonntag auch an SANADA, dem World Champ der japanischen AEW-Partnerliga NJPW.