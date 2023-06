Gold Cup: USA fährt ersten Sieg ein

Titelverteidiger USA hat beim Gold Cup seinen ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Interimstrainer B.J. Callaghan fuhr nach dem mühsamen Turnierauftakt am zweiten Spieltag ein lockeres 6:0 (4:0) gegen St. Kitts und Nevis ein. Im zweiten Spiel des Abends besiegte Jamaika, das den US-Boys zum Start ein 1:1 abgerungen hatte, Trinidad und Tobago mit 4:1 (3:0).

Mann des Abends bei den Amerikanern in St. Louis/Missouri war Jesus Ferreira mit drei Treffern (16., 25., 50.). Zudem trafen Djordje Mihailovic (12., 79.) und Bryan Reynolds (14.). Die USA treten beim Gold Cup ohne ihre in Europa aktiven Stars wie Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Christian Pulisic (FC Chelsea) und Weston McKennie (Juventus Turin) an.