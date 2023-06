Magath "kann nicht verlieren, und ich will nicht verlieren, und ich will mich auch nicht daran gewöhnen zu verlieren". In seiner Familie spiele schon lange keiner mehr mit ihm, "weil es sonst immer zum Eklat kommt, wenn ich auf der Verliererstraße bin. Dann breche ich schon mal ein Spiel vorzeitig ab", sagte der ehemalige Coach.

„Wenn man etwas entwickeln will, muss man an die Leistungsgrenze“, so der 69-Jährige, der mit Bayern München und dem VfL Wolfsburg als Übungsleiter deutscher Meister wurde: „Mir ging es in meinem Beruf nie darum, beliebt zu sein, sondern mir ging es immer darum, maximalen Erfolg zu haben.“