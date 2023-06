Auch Chelsea-Keeper Mendy nach Saudi-Arabien

Spekulationen zufolge überweisen die Saudis eine Ablöse von mehr als 18 Millionen Euro an die Stamford Bridge. Der Vertrag von Senegals Nationaltorwart lief noch bis 2025. Al-Ahli band den 31-Jährigen für die nächsten drei Jahre an sich. Angeblich soll Mendy in dieser Zeit elf Millionen Euro sowie bis zu drei Millionen Euro an Bonuszahlungen kassieren.