U21-EM: Pleite gegen England! Deutschland krachend gescheitert

Blitzstart schockt deutsche U21

In der Folge näherte sich auch Deutschland dem gegnerischen Gehäuse an, Tom Krauß scheiterte mit einer Direktabnahme an Trafford (8.). England blieb ebenfalls gefährlich und zeigte sich eiskalt: Nach einer eigenen Möglichkeit geriet Deutschland in einen Konter und wurde von Liverpool-Star Harvey Elliott bestraft (21.).