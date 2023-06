Zverev? "Da ist noch Luft nach oben" - Tennis-Legende McEnroe äußert Zweifel vor Wimbledon

Tennis-Legende John McEnroe zweifelt aktuell an der Verfassung von Alexander Zverev. Dennoch traut er dem 26-Jährigen den Sprung nach oben zu.

Tennis -Legende John McEnroe hat Zweifel an der aktuellen Verfassung von Alexander Zverev geäußert.

„Die Verletzung war lange in seinem Kopf. Ich glaube nicht, dass er schon wieder der Alte ist. Da ist noch Luft nach oben“, erklärte der 64-Jährige bei der Sportbild .

Seit Dezember spielt der 26-Jährige wieder Turniere, zuletzt in Paris, wo er im Halbfinale Casper Ruud unterlag. Beim Rasenturnier in Halle verlor er am Samstag im Halbfinale gegen Alexander Bublik.