Turnen: Nach 2 Jahren! Olympia-Star Simone Biles ist zurück Nach 2 Jahren! Olympia-Star ist zurück

Biles emotional: "Ich brach in Tränen aus"

SPORT1

Einer der größten Namen überhaupt in der olympischen Geschichte feiert sein Comeback. Nach zwei Jahren Abwesenheit startet Simone Biles wieder bei einem Wettkampf.

Nach zwei Jahren Wettkampfpause feiert Simone Biles ihr Comeback.

Die viermalige Olympiasiegerin wird am 5. August beiden US Classics in der Now Arena in Chicago an den Start gehen und damit ihre letzte Qualifikationschance für die US-Meisterschaften wahrnehmen.

Biles, die kürzlich NFL-Profi Jonathan Owens geheiratet hatte und nun unter dem Namen Simone Biles Owens antritt, bestritt ihren bislang letzten Wettkampf am 27. Juli 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dort misslang ihr direkt der erste Einsatz am Sprung, weswegen sie den Wettkampf abbrach.

Diese Entscheidung habe sie aufgrund psychischer Probleme, nicht wegen einer körperlichen Verletzung getroffen, erklärte sie damals. Zu sehr hatte die verschleppte Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen US-Teamarzt Larry Nassar die Psyche der Rekord-Weltmeisterin belastet. Später startete sie noch am Schwebebalken und gewann Bronze. Das US-Team landete ohne ihren größten Star im Mannschaftsmehrkampf auf dem Silberplatz.

Biles hat nie den Rücktritt erklärt

Die Möglichkeit eines Comebacks hatte sich die 26-Jährige immer offengehalten. „Ich habe das Gefühl, dass ich Tokio noch nicht vollständig verarbeitet habe“, wurde sie bereits im vergangenen Jahr von Olympics.com zitiert. „Wenn ich das vollständig verarbeitet habe, werde ich wissen, in welche Richtung ich gehen will.“

Aber schon damals betonte sie auch: „In meinem Hinterkopf höre ich immer: Ja, ich werde es tun.“

Nun hat sich diese Stimme wohl durchgesetzt. Und diese Entscheidung könnte für Biles historisch werden. Sollte es die Turnerin aus Ohio für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ins US-Team schaffen, wäre sie die älteste Turnerin seit 20 Jahren, die für die USA antritt. Bei den Olympischen Spielen 2004 war die damals 26 Jahre alte Annia Hatch im Team.