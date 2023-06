Krakau: Zweimal EM-Bronze für Fecht-Teams

Die deutschen Fechter gewinnen bei den Team-Europameisterschaften im Rahmen der Europaspiele in Krakau in zwei Waffengattungen Bronze.

Die deutschen Fechter haben bei den Team-Europameisterschaften im Rahmen der Europaspiele in Krakau in zwei Waffengattungen Bronze gewonnen. In den Gefechten um die dritten Plätze auf dem Podium jeweils gegen Ungarn setzten sich das deutsche Florett-Team im Frauen-Wettbewerb mit 45:38 und die Säbelfechter des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) noch klarer mit 45:28 durch.