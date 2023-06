FC Bayern: Hoeneß? "Ich war eingeschüchtert!" Ex-Talent blickt zurück

Timothy Tillman blickt zurück auf seine Zeit beim FC Bayern - und verrät dabei auch Bemerkenswertes zu Ehrenpräsident Uli Hoeneß und dem damaligen Coach Carlo Ancelotti. Kritik gibt es auch am früheren Fürther Präsidenten.

„Ich fühle mich sehr wohl. Der Klub und meine Kollegen haben mir das Einleben leicht gemacht. Bis dahin habe ich mein ganzes Leben in Bayern verbracht. Ich musste mal raus aus meiner Komfortzone“, sagte Tillman im Interview mit SPOX und GOAL.

Gleichwohl schaut der mittlerweile 24-Jährige, der 2015 zu Bayern gekommen war (31 Spiele, sechs Tore, sieben Assists für die 2. Mannschaft), mit gewisser Wehmut und in kritischer Erinnerung zurück auf sein Gastspiel in München.

Ancelotti „nicht der Gesprächigste“

Was Tillman nun bestätigte: „Es gab Interesse von Barcelona. Ich hätte mir die Anlage auch gerne angeschaut, aber das haben mir die Bayern untersagt.“ Ohnehin habe er die Treffen mit Hoeneß „noch sehr gut in Erinnerung. Er ist eine krasse Persönlichkeit. Als ich in meinem jungen Alter vor ihm gesessen bin, war ich eingeschüchtert.“