CL-Spiele von Union wohl doch in Alter Försterei

Bundesligist Union Berlin darf seine Champions-League-Heimspiele doch im Stadion An der Alten Försterei ausrichten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) verlängert ihr Pilotprojekt, das Europapokal-Teilnehmern aus Deutschland, England und Frankreich schon in der vergangenen Saison Stehplätze bei internationalen Spielen erlaubte. Das beschloss das UEFA-Exekutivkomitee am Mittwoch in Nyon. Stehplätze waren im Europapokal zuvor jahrzehntelang verboten.