NFL: Frankfurt Game - Betrugsskandal um deutsche NFL-Tickets mit Gratis-Codes

Für das Frankfurt NFL Game standen Dienstag fast zwei Millionen Menschen in der digitalen Ticket-Warteschlange. Sie alle hatten einen Vorverkaufscode, für den Nutzer sich vorab in einem bestimmten Zeitfenster kostenlos registrieren konnten.

Frankfurt Game: eBay-Händler verdienen sich an gratis NFL-Codes reich

Mittlerweile sind alle Tickets für das Frankfurt Game vergriffen, doch Dutzende Ticket-Codes schwirren weiterhin auf den Verkaufsportalen umher. Kein Wunder, steigt doch in der Folgewoche am 12. November ein weiteres NFL-Spiel in München. Dann treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts - hoffentlich ohne Betrugsmasche beim Ticketverkauf.