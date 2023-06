Ziemlich beste Freunde: Bayern-Stars gemeinsam im Urlaub

Eine turbulente Saison liegt hintern den Spielern des FC Bayern . Erst am letzten Spieltag sicherten sich die Münchener die elfte Meisterschaft in Folge. Da heißt es: Zeit zur Erholung.

Während Manuel Neuer in Costa Rica weilt und Serge Gnabry in Tokio unterwegs ist, machen Jamal Musiala und Alphonso Davies gemeinsam Urlaub auf Ibiza.

Musiala will Kraft tanken

Davies und Musiala: Freunde auf und neben dem Platz

„Mit Phonzy kann man wunderbar lachen. Ich denke, mit ihm an deiner Seite hast du einfach immer Spaß. Bei Phonzy fühlt es sich so an, als wäre er praktisch Familie“, sagte Musiala in einem gemeinsamen Interview mit dem FCB-Mitglieder-Magazins „51″.