Das neue Supertalent im Weltfußball - "Er hat alles, was Ronaldo hatte!"

In Brasilien gilt Vitor Roque als Supertalent. Häufig wird er mit Legende Ronaldo verglichen. Wechselt das Talent jetzt nach Barcelona?

Bereits vor einigen Wochen wurde in Barcelona demnach eine Vorvereinbarung mit Alexandre Mattos, dem Sportdirektor seines aktuellen Klubs CA Paranaense, unterschrieben.

Die Ablöse für den 18-Jährigen soll demnach bei 35 Millionen Euro liegen, hinzu kommen weitere zehn Millionen, die in Raten gezahlt werden. Außerdem wird wohl eine Ausstiegsklausel festgelegt, die sich auf eine Milliarde Euro belaufen soll.

Auch eine Leihe bis Jahresende wäre denkbar, sollte Barcelona den 18-Jährigen aufgrund des Financial Fairplay im Sommer nicht registrieren können. Paranaense würde, im Gegensatz zu Barca, eine Leihe bevorzugen.

Da das brasilianische Transferfenster am 30. Juli schließt, fordert Paranaense offenbar eine zeitnahe Entscheidung von den Katalanen, da die Brasilianer genug Zeit haben wollen, um einen Nachfolger zu finden.

Erster Profivertrag im Alter von 16 Jahren

Das im Februar 2005 geborene Supertalent wuchs in der brasilianischen Stadt Timóteo auf und wurde bereits im Alter von zehn Jahren als hochbegabter Fußballer in die Akademie Cruzeiro geholt. Dort startete er als defensiver Mittelfeldspieler, ehe er von seinem Trainer in den Sturm gestellt wurde.