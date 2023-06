Anzeige

Ein Mix aus League of Legends, Fortnite und jeder Menge Action - Projekt Loki Besser als League of Legends? Project Loki

Mit einem neuen Spiel möchten die Entwickler bei Theorycraft Games der Konkurrenz von League of Legends & Co. den Rang ablaufen © Theorycraft Games

Florian Merz

Konkurrenz aus dem eigenen Haus! Ein Ex-Riot-Games-Mitarbeiter will League of Legends den Rang ablaufen und stellt mit Project Loki einen interessanten Genre-Mix vor.

2009 schuf Riot Games mit League of Legends eines, wenn nicht gar das erfolgreichste eSports-Spiel aller Zeiten. Seither sind Millionen von Menschen weltweit in den Rift eingetaucht und lieferten sich unzählige Duelle wie Matches. Mit Dota 2 existiert ein weiterer hochkarätiger MOBA-Titel, der aufgrund des The Internationals das prestigeträchtigste eSports-Event der Welt zu bieten hat. Bleibt da also noch Platz für weitere Spiele?

Wenn es nach Ex-Riot-Mitarbeiter Joey Tung geht, lässt sich diese Frage mit einem eindeutigen „Ja“ beantworten. Der frühere Bungie-Mitarbeiter und Execute Vice President bei Riot Games arbeitet gegenwärtig mit seinem eigenen Studio, Theorycraft Games, an einem neuen Weg, Spiele wie League of Legends oder Dota 2 neu und anders zu erleben. Dabei wollen er und sein Team jedoch keine 1:1-Formel anwenden, stattdessen fühlt sich Project Loki wie eine Mischung aus Apex Legends, Super Smash Bros. und eben League of Legends an.

Grelle Farben, pures Chaos

Die Spieler:innen sollen aus der Vogelperspektive die Kontrolle über eine Figur erhalten, die wie in League of Legends verschiedene Fähigkeiten besitzt und diese im Kampf mit anderen Charaktere einsetzt. Gegenüber den Kollegen von DotEsports beschreibt Tung die Spielwelt als gigantische Kampfarena, in deren Umfeld sich die Spieler:innen frei bewegen können. Auch, wenn der Titel optisch zunächst an MOBAs der Marke League of Legends oder Dota 2 erinnert, soll Project Loki Inhalte anderer Spiele zu bieten haben. Apex Legends zum Beispiel oder auch Super Smash Bros. Ein erster Trailer zeigt bereits, wie das Ganze funktioniert.